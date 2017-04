Levenslang en half miljard boete voor Mexicaanse drugsbaron

Door: redactie

6/04/17 - 05u15 Bron: Reuters

De arrestatiefoto's van Beltran Leyva. © epa.

De Mexicaanse drugsbaron Alfredo Beltrán Leyva is woensdag door een Amerikaanse rechtbank tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Bovendien legde de rechter de Mexicaan een boete op van maar liefst 496 miljoen euro (529 miljoen dollar).

De 46-jarige drugsbaron bekende schuld in de smokkel van cocaïne en metamfetamine. De aanklager had een levenslange celstraf geëist en een boete van tien miljard dollar. Alfredo Beltrán Leyva werd in 2008 opgepakt en in 2014 na een celstraf van bijna zeven jaar in Mexico uitgeleverd aan de VS.



Berucht kartel

Alfredo 'El Mochomo' Beltrán Leyva runde met zijn broers Arturo, Mario, Carlos en Héctor het beruchte Mexicaanse Beltrán-Leyva kartel. De groep was gelieerd aan het Sinaloa kartel van Joaquin 'El Chapo' Guzmán. Zijn broer Arturo, de oprichter van het kartel, werd in december 2009 gedood door het Mexicaanse leger.



Celstraf

De andere broers zitten allemaal een celstraf uit. In september vorig jaar werd ook de vermoedelijke nieuwe leider van het drugskartel opgepakt. Het zou gaan om de vrouw van Héctor, Clara Elena Laborín Archuleta. De 52-jarige Laborin Archuleta stond op de lijst van meest gezochte personen in Mexico.