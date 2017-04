Verliezend presidentskandidaat Ecuador vraagt hertelling vanwege computerproblemen op verkiezingsdag

Door: redactie

6/04/17 - 03u25 Bron: Belga

Aanhangers van de conservatieve presidentskandidaat Guillermo Lasso demonstreren in Quito, Ecuador. © reuters.

Guillermo Lasso, de conservatieve presidentskandidaat die de verkiezingen van zondag in Ecuador verloor, heeft aangekondigd een hertelling van de stemmen te zullen aanvragen. Zijn partij vermoedt dat er stemmen verloren zijn gegaan tijdens een mysterieuze computerblack-out tijdens de verkiezingsdag. President-elect Lenín Moreno roept Lasso op om "op een waardige manier te verliezen".

"We zullen eisen, in naam van de wet en de grondwet, dat de stemmen een per een zullen worden herteld, in heel het land", aldus Lasso tijdens een persconferentie, waar hij verklaarde dat zijn partij CREO een aanvraag tot hertelling zal indienen van zodra de officiële resultaten bekend zijn.



Dinsdag riepen de verkiezingsautoriteiten CNE Lasso's linkse tegenstander Lenín Moreno uit tot winnaar van de verkiezing, met een "onomkeerbare" overwinning met 51,16 procent, tegenover 48,84 procent voor Lasso. Dat komt overeen met een verschil van ongeveer 228.000 stemmen.



Computerpanne

"Er was een computerpanne, waardoor wij, de Ecuadoraanse burgers, beroofd zijn geweest, en nu moeten we de schuldigen vinden en terugnemen wat ons is afgenomen: onze democratie, onze stemmen en onze toekomst", aldus Lasso, die toevoegt dat volgens zijn partij bij 600.000 stemmen "onregelmatigheden" heeft aangetroffen.



CREO-voorzitter Cesar Monge verklaarde dat de resultaten klaarblijkelijk veranderd zijn tijdens een panne bij de CNE-computers tijdens de eerste telling van de stemmen op zondagavond. "Het zijn geen speculaties, het zijn geen hypotheses", stelde hij en wees naar dozen waarin volgens hem stembiljetten zitten die inconsistenties vertonen.



Aanhangers van Lasso verzamelden zich vandaag voor de CNE-hoofdzetel in Quito, en verbrandden autobanden en afval uit protest.



Katholieke kerk

En ook de katholieke kerk in Ecuador moeit zich ondertussen met de verkiezingsresultaten. Volgens haar is de vrede in Ecuador in gevaar, en is er nood aan een dialoog om de waarheid te weten te komen.



Lenín Moreno, van de regerende socialistische partij, heeft Lasso ondertussen opgeroepen om "op een waardige manier te verliezen". "In de politiek moet men, net als overal, kunnen winnen met nederigheid. Ik vraag aan kandidaat Lasso om met waardigheid te verliezen", zei hij aan de pers.