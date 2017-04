Stroomstootwapenmaker Taser verandert naam en wordt Axon

Door: redactie

6/04/17 - 01u05 Bron: Belga

Het management van Axon International, voorheen Taser International, op de beurs in New York. Vicepresident Josh Isner draagt een bodycam. © reuters.

Taser International verandert zijn naam in Axon. De Amerikaanse maker van stroomstootwapens (tasers) wil daarmee duidelijk maken dat zijn aanbod de afgelopen jaren veel breder is geworden.

Onder de naam Axon levert het bedrijf al 'bodycams' en daaraan gekoppelde software en diensten. Die zijn in trek onder politiekorpsen in de VS, die onder een vergrootglas liggen sinds een ongewapende zwarte tiener in augustus 2014 in Ferguson door een blanke agent werd doodgeschoten. De camera's kunnen het werk van agenten beter zichtbaar maken en zouden kunnen helpen om mistoestanden te voorkomen.



In 2011 haalde het bedrijf nog bijna al zijn omzet uit tasers, maar vorig jaar zorgden de diensten van Axon al voor een kwart van de opbrengsten.



Gratis bodycams

Naast een nieuwe naam kwam het bedrijf woensdag met een opvallende aanbieding. Alle agenten in de VS mogen een jaar lang gratis gebruikmaken van bodycams en de bijbehorende software en diensten. Axon hoopt zo een nog stevigere positie te krijgen bij de politie, die de beelden via automatisering op termijn bijvoorbeeld ook zou kunnen gebruiken voor het opmaken van verslagen.