Venezolaans parlement start procedure om rechters hooggerechtshof af te zetten

Door: redactie

6/04/17 - 02u25 Bron: Belga

Een gewonde demonstrant wordt afgevoerd in San Cristobal, Venezuela. © reuters.

Het Venezolaans parlement, dat wordt gecontroleerd door de oppositie, heeft een procedure gestart om de rechters van het hooggerechtshof af te zetten. Het doet dat nadat het hooggerechtshof zich kort de bevoegdheden van het parlement had toegeëigend, alvorens die beslissing weer in te trekken. De oppositie sprak van een "staatsgreep" en eiste eerder al het ontslag van de rechters.

De parlementsleden keurden een tekst goed waarin de rechters van het hooggerechtshof worden beschuldigd van een staatsgreep omdat ze gedurende 48 uur de legislatieve macht naar zich toetrokken. Het voorstel, dat nog moet passeren via het "morele gezag", maakt echter weinig kans om te slagen, aangezien alle wetgevende instanties buiten het parlement in Venezuela door de regering worden gecontroleerd.



Onwettelijk

Zo heeft het hooggerechtshof al alle beslissing van het parlement, dat voor de eerste keer in 17 jaar wordt gecontroleerd door de centrumrechtse oppositie, laten blokkeren. Het hooggerechtshof, dat aan de kant staat van de linkse president Nicolas Maduro, beschouwt het parlement als onwettelijk, omdat er drie volksvertegenwoordigers in zetelen waarvan de verkiezing frauduleus zou zijn verlopen.



Staatsgreep

"Onze strijd moet het parlement zijn bevoegdheden teruggeven, de staatsgreep was niet enkel gericht tegen het parlement, maar ook tegen het volk", aldus parlementsvoorzitter Julio Borges woensdag in het parlement. In de tekst is eveneens "het herstel van de constitutionele orde" opgenomen, de organisatie van vervroegde verkiezingen en de bevrijding van politieke gevangenen.