Tillerson: "Tijd dat Rusland zich bezint over steun aan Assad"

6/04/17 - 00u09 Bron: Reuters

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson roept het Kremlin op om de voortdurende Russische steun aan de Syrische president Assad te herbekijken. Dat zei hij woensdag als reactie op de gifaanval van maandag waarvoor hij met een beschuldigende vinger richting Assad wijst.

"We denken dat het tijd is dat de Russen echt diep nadenken over hun voortdurende steun aan Assads regime," zo vertelde Rex Tillerson aan journalisten na een ontmoeting met zijn Mexicaanse collega op het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken.



De aanval met gifgas eerder deze week in Syrië heeft aan minstens 86 mensen het leven gekost, zo blijkt uit een nieuwe balans die het in Groot-Brittannië gevestigde en bij de oppositie aanleunende Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten woensdagavond maakte.



Onder de dodelijke slachtoffers zijn dertig kinderen en twintig vrouwen. Wellicht zal de balans nog oplopen gezien er tientallen gewonden en vermisten zijn.