Rusland verbiedt foto's van 'homoseksuele' Poetin

5/04/17 - 23u49 Bron: Washington Post, Moscow Times

© belga.

Rusland heeft het gebruik verboden van een foto waarop president Vladimir Poetin staat afgebeeld "als homoseksueel". Het verbod kadert in de aanpak van het 'internetextremisme' in het land. Nochtans trekt Poetin zich zelf niks aan van dergelijke "vulgariteiten", zo verklaarde een woordvoerder van het Kremlin aan het staatspersagentschap Tass.

A Russian court has banned an image suggesting Putin is gay & sentenced the culprit to compulsory psychiatric care. https://t.co/rUlOO5r6lp pic.twitter.com/hbkDHcndY5

De afbeelding heeft als bijschrift: "Ze zeggen dat ze met veel zijn, maar er zijn er geen tussen de mensen die ik ken". De foto van de 'homoseksuele Poetin' prijkt daarmee op plaats 4071 van de lijst, die in totaal 4074 items lang is. Het verbod is een vervolg op een beslissing van een lokale rechtbank in Tver in 2016. Die besliste toen dat de afbeelding van de geschminkte Poetin verwees "naar de zogezegde seksuele voorkeur die niet tot de standaard behoort" van de Russische president. De foto was op sociale media geplaatst door een zeker A.V. Tsvetkov en werd samen met een tiental andere afbeeldingen, waarin hij onder andere racistische opmerkingen maakte en opriep tot verzet tegen het bewind, verboden. Tsvetkovs sociale media-account werd opgeschort en hij werd in de psychiatrische zorg geplaatst.

Aanpak internetextremisme

Rusland voerde in 2013 de eerste wetten in die 'internetextremisme' moeten aanpakken. Een jaar later ondertekende Poetin een wet die een gevangenisstraf oplegt aan mensen die zelfs maar een 'like' durven te geven aan een verboden bericht online, zoals een artikel over een theoretische staatsgreep, waarvoor een professor filosofie in de cel belandde.



In 2015 begonnen de Russische autoriteiten alle websites van Poetin-critici op te doeken. Ook anonieme blogs werden verboden. Vorig jaar werd een alleenstaande moeder nog veroordeeld tot een taakstraf omdat ze een cartoon van Poetin had gedeeld waarop hij naar een kaart kijkt met een mes in de hand.



Een voormalige kapitein van de marine die een anti-oorlogsrapport over Oekraïne had gedeeld kreeg twee jaar met uitstel en een jaar voorwaardelijk voor het aanzetten tot haat en vijandigheid.



Vorig weekend bracht de Washington Post nog een plan van de Russische overheid aan het licht om de online aankondiging van een betoging tegen de regering in Moskou te blokkeren. Bij de laatste betoging werden nog honderden mensen gearresteerd.