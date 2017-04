Syrische dam in Eufraat functioneert weer

Door: redactie

5/04/17 - 23u33

© afp.

De belangrijke Tabqadam in de Eufraat, die bedreigd werd door de hevige gevechten en bombardementen van het Syrische conflict, heeft vandaag opnieuw normaal gefunctioneerd. Dat zegt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, een organisatie die gevestigd is in het Verenigd Koninkrijk.

De stuwdam lag elf dagen stil, vanwege gevechten tussen de door de VS gesteunde pro-Koerdische Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) en terreurbeweging Islamitische Staat.



Infrastructuur

Volgens het Syrisch Observatorium drongen een team van de Syrische Rode Halve Maan en medewerkers van de dam de infrastructuur binnen via gebieden die nog altijd onder controle staan van IS. Ze zouden afvoerkanalen geopend hebben. "De dam werkt nu en de angst dat ze het zou begeven, is weg", zegt Rami Abdel Rahman, hoofd van het Syrisch Observatorium. Ook een bron bij de SDF zegt dat de dam nu "normaal" werkt.



Hydro-elektrische dam

IS en de Syrische regering zegden vorige maand dat de hydro-elektrische dam, die ten noorden van Tabqa ligt, ten westen van Raqqa, in gevaar is na luchtbombardementen van de door de VS geleide coalitie. De dam, de grootste van Syrië, speelt een sleutelrol in de elektriciteitsvoorziening van het land. Ook is ze belangrijk voor de irrigatie van de Eufraatvallei, een van de belangrijkste landbouwgebieden van Syrië.