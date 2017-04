Syrië-conferentie levert 6 miljard dollar op: EU legt 1,3 miljard op tafel

Door: redactie

Op de internationale conferentie over Syrië hebben de deelnemende landen voor dit jaar zes miljard dollar aan nieuwe humanitaire hulp voor Syrië en de Syrische vluchtelingen beloofd. "Nu moeten we de verklaringen achter ons laten en deze beloftes zo snel mogelijk realiseren", zo verklaarde eurocommissaris voor Humanitaire Hulp Christos Stylianides aan het einde van de conferentie. De Europese Unie, de grootste donor in het Syrische conflict, legt in totaal 1,3 miljard dollar op tafel voor dit jaar.