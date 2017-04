"Rusland en Turkije vullen vacuüm VS op: een fundamentele wake-upcall voor Europa"

Door: redactie

Syriërs begraven de lichamen van de slachtoffers van een gifgasaanval in de provincie Idlib die maandag plaatsvond.

De zitting van de VN-Veiligheidsraad over een mogelijke aanval met chemische wapens in Syrië is zonder resultaat afgelopen. Het kwam ook niet tot een stemming over de door de VS, Frankrijk en Groot-Brittannië voorgelegde ontwerpresolutie. De VS dreigen met unilaterale actie. Vicepremier Alexander De Croo sprak vandaag in Terzake zijn bezorgdheid uit over het gebrek aan een coherent Amerikaans buitenlands beleid en de gevaren daarvan.

Nikki Haley met foto's van de slachtoffers. © afp. In het ontwerp van de twee bladzijden tellende resolutie wordt de mogelijke aanval scherp veroordeeld en een snelle opheldering geëist. Er werden geen sancties gevorderd, aangezien er ook geen namen in het ontwerp werden genoemd.



Tijdens de twee uur durende zitting slingerden de VN-ambassadeurs elkaar wederzijds verwijten naar het hoofd omdat op de situatie in het oorlogsland geen passend antwoord wordt gevonden.



De Amerikaanse ambassadrice Nikki Haley heeft ermee gedreigd dat haar land mogelijk unilateraal zal handelen als de VN falen een antwoord op de aanval te vinden. "Assad, Rusland en Iran zijn niet geïnteresseerd in vrede. De illegale Syrische regering, geleid door een man zonder geweten, heeft ongeziene wreedheden jegens zijn eigen volk begaan," zei Haley aan de vijftienkoppige raad. "Als de Verenigde Naties consequent falen in hun plicht om samen te handelen, dan komt er een tijd waarop we gedwongen worden om zelf actie te ondernemen." Wat ze met dat unilateraal handelen precies bedoelde, verduidelijkte ze niet. Lees ook AZG: "Slachtoffers gifgasaanval aan minstens 2 verschillende chemische stoffen blootgesteld"

