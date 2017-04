Erdogan noemt Assad "moordenaar"

Bewerkt door: ADN

Gifgasaanval Syrië De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft zijn Syrische collega Bashar al-Assad vandaag na de mogelijke aanval met gifgas van daags voordien een "moordenaar" genoemd.

De Turkse president uitte tjdens een verkiezingsbijeenkomst in de West-Turkse stad Bursa bovendien kritiek aan het adres van de Verenigde Naties, die over de dood van de onschuldige slachtoffers "zwijgen".



De beelden van de dode kinderen waren voor hem als vader "hartverscheurend".



Erdogan is al lang een van de bitterste tegenstanders van Assad en eist dat hij afgezet wordt. Turkije steunt de rebellen in Syrië.