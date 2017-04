Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson reist naar Moskou

RVL

5/04/17 - 17u29 Bron: Belga

Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson. © afp.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson zal op 12 april voor het eerst naar Moskou reizen. Dat deelden de ministeries van Buitenlandse Zaken in Washington en Moskou woensdag mee. Volgens Washington komt Tillerson met zijn Russische collega Sergej Lavrov bijeen om met hem en andere Russische vertegenwoordigers de situatie in Oekraine, de terreurbestrijding en de bilaterale betrekkingen te bespreken.

Volgens Moskou zal het ook gaan over de Islamitische Staat (IS), Syrië, het Palestijns conflict en het conflict met Noord-Korea. Russische diplomaten sloten ook een ontmoeting met president Vladimir Poetin niet uit.



De relatie tussen de Verenigde Staten en Rusland is gespannen. De reis van Tillerson is het tot dusver belangrijkste Amerikaanse bezoek sinds Donald Trump aan de macht kwam.



Tillerson vertrekt vanuit Italië naar Moskou. Daar zal hij van 9 tot 11 april de G7 van ministers van Buitenlandse Zaken in Lucca bijwonen. Die vergadering moet de G7 van staats- en regeringsleiders in mei op Sicilië voorbereiden.