"Schoonmaakpersoneel stuurde ons de kamer uit terwijl papa aan het sterven was"

5/04/17 - 16u19 Bron: The Sun

De intussen overleden Charles Roberts. © David Roberts.

Negen familieleden die aan het sterfbed van hun echtgenoot, vader en grootvader waakten, zijn in shock over de manier waarop de poetsdienst van het James Cook University Hospital in Groot-Brittannië hen behandelde. Ze werden op de gang gezet door een schoonmaakploeg terwijl de man zijn laatste adem aan het uitblazen was. "Dat zijn de regels", klonk het bot. "Zoveel mensen op een kamer veroorzaakt trouwens veel stof."

De man probeerde hen nog aan het verstand te brengen dat het elk moment voorbij kon zijn voor zijn vader. "Het zijn nu eenmaal de regels", was het antwoord. "We vlogen op de gang en moesten al onze spullen meenemen. Mijn moeder en ik weigerden en wij moesten in een hoekje gaan staan. Ver van het bed van onze geliefde. Op zeker moment stoften ze een plank boven zijn hoofd af en we zagen stof op zijn lichaam vallen. Hij was nog bij bewustzijn. Dat was mensonterend."



Grondig

De ploeg ging grondig te werk en gooide zelfs een ananassapje weg dat de familie in de koelkast had gezet om de mond van hun vader te verfrissen. "Hij had last van een droge mond, want hij had al vier dagen niets kunnen drinken", klinkt het ontdaan. Lees ook Jonge dokter (32) wordt getroffen door zeldzame dodelijke ziekte en zit nu in race tegen de tijd om zelf remedie te vinden

