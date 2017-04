Ophef in Zweden: islamitische 'zedenpolitie' verplicht meisjes om achteraan in schoolbus te zitten

KVE

5/04/17 - 17u27 Bron: Aftonbladet, Die Welt

© TV4 Kalla Fakta.

Een tv-reportage die gisteravond werd uitgezonden in Zweden, heeft voor verbijstering gezorgd in het Scandinavische land. Uit undercover opnames is gebleken hoe een islamitische zedenpolitie vrouwen met korte rokken beschimpt en meisjes dwingt om achteraan plaats te nemen in de schoolbus.

Het was het programma 'Kalla fakta' (Harde feiten) van TV 4 dat de wantoestanden in de noordelijke wijken van Stockholm met verborgen camera's aan het licht bracht, zo meldt de Zweedse krant Aftonbladet . Een reportagemaakster stelde bij verschillende cafébezoeken vast dat ze telkens weer werd aangemaand om aan de andere kant van het café te gaan zitten, in een hoekje waar geen man te bespeuren viel. Vrouwen getuigden dat ze lastiggevallen worden als ze met de hond gaan wandelen of simpelweg omdat ze alleenstaand zijn. Een dame uit de wijk Hjulsta vertelde hoe buren haar uitscholden toen ze een glas wijn stond te drinken op haar balkon. Op een gegeven moment werd het nog erger toen een groep jonge mannen zich voor haar flat verzamelde en bedreigingen schreeuwde. Daarna klommen ze via de regenpijp omhoog richting haar balkon.

Een andere vrouw, een vluchtelinge, vertelde over een reeks intimidaties die vorige zomer tijdens de vastenmaand ramadan begon toen ze luchtiger gekleed ging. "Mensen uitten bedreigingen en gooiden mijn keukenraam in", verklaarde ze. "Ik vluchtte naar Zweden vanuit een land waar vrouwen werden onderdrukt", aldus het slachtoffer. "Nu zit ik hier en heb ik hetzelfde gevoel als in mijn vaderland waar ik nota bene van wegvluchtte."



Meisjes op weg naar de islamitische Al-Azhar school worden aangemaand om achteraan in de schoolbus te zitten. De ruimte vooraan is gereserveerd voor jongens. Schooldirecteur Roger Lindquist verklaarde dat de schoolleiding niet op de hoogte was van deze praktijk. Nochtans kwam de school al eerder in opspraak toen bleek dat jongens en meisjes niet gezamenlijk aan sportactiviteiten mochten deelnemen.



Devin Rexvid, onderzoeker aan de Umea universiteit, vergelijkt de schokkende situatie met de rassensegregatie in de Verenigde Staten in de jaren '50.



De premier van Zweden, Stefan Löfven, reageerde onthutst na het zien van de beelden. "Dit is schandalig", zei hij. "Dat hoort niet in Zweden. Het is verwerpelijk om kinderen tussen 6 en 10 jaar oud te scheiden op basis van geslacht. In Zweden nemen we samen de bus", klonk het.