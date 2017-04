Stemlokalen open voor Turks referendum

MVDC

5/04/17 - 14u32 Bron: Belga

Turkse Nederlanders staan aan te schuiven aan het stemlokaal in Amsterdam. © anp.

Nederland In Deventer, Amsterdam en Den Haag zijn om 9 uur vanochtend stemlokalen opengegaan voor het Turkse referendum. Tienduizenden Turkse Nederlanders kunnen tot en met zondag stemmen voor het referendum over de omstreden wijziging van de Turkse grondwet. Die aanpassing zou de Turkse president Erdogan nog meer macht geven

In Amsterdam is in de RAI, Het Amsterdam Convention Center, een stembureau ingericht. Volgens een woordvoerder waren er vanochtend al groepjes stemmers te zien, maar was het geen stormloop. Aankomend weekend wordt er een grote toeloop verwacht. Aan de ingang van het 'RAI' hangt een Turkse vlag die de Turken zal moeten aantrekken.