Orang-Oetang overleeft reis naar Pairi Daiza niet

Koen Van De Sype

5/04/17 - 12u56 Bron: Facebook, SudPresse, Het Nieuwsblad

© Pairi Daiza.

Het moest een feestelijke gebeurtenis worden bij de start van het nieuwe seizoen in dierenpark Pairi Daiza in het Waalse Brugelette. Er werden vier nieuwe orang-oetangs verwacht uit de zoo van het Duitse Heidelberg, maar eentje overleefde het transport niet.

De dieren zouden hun intrek nemen in de Bloementempel in het Rijk van Ganesha. Maar in de voorbereiding van het transport ging het fout voor een wijfje van 28 jaar. Bedreigd Een gespecialiseerde firma organiseerde de overplaatsing van de bedreigde primaten. De rit zou zes uur duren en er zou regelmatig worden gestopt om de dieren eten en drinken te geven. Maar eerst moesten ze nog een medische controle ondergaan, onder narcose. En Puan werd daaruit niet meer wakker.

"De dierenartsen wisten dat ze aan een chronische longziekte leed", aldus Aleksandra Vidanovski van Pairi Daiza. "Er zal nu onderzocht worden waaraan ze exact overleed. Haar longaandoening of iets anders. Want 28 jaar is niet echt oud voor een Orang-Oetang. De dieren kunnen makkelijk 40 worden. Het is heel jammer. We voelen mee met onze Duitse collega's."



Klimwanden

De drie andere dieren - papa Ujian (22), mama Sari (13) en kleintje Benari (1) - werden intussen naar België overgebracht en verblijven nu in hun nieuwe stek. Dat is met zijn 1.400 vierkante meter en klimwanden tot 8 meter hoog een pak groter dan hun kleine verblijf in Duitsland. De verzorgers denken niet dat de dieren lang zullen rouwen om tante Puan. "Ze leven dan wel in kleine gemeenschappen, maar ze hebben haar niet zien sterven", klinkt het nog.