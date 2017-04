Nederlandse internetstalker die Amanda Todd dood injoeg mag worden uitgeleverd aan Canada

Door: Victor Schildkamp

5/04/17 - 12u05 Bron: AD.nl

Rechtbankschets van verdachte Aydin C. Rechts: Amanda Todd (1996-2012). © rv.

Aydin C., de man die tientallen meisjes stalkte en chanteerde via internet, mag worden uitgeleverd aan Canada. Justitie in het land wil hem vervolgen voor het feit dat hij de tiener Amanda Todd (1996-2012) zo fanatiek stalkte met haar eigen naaktfoto, dat zij uit het leven stapte. De Hoge Raad in Den Haag bekrachtigde gisteren een eerder besluit van de rechtbank dat niets uitlevering van C. in de weg staat.

Daarmee is een rechtszaak in Canada weer een stap dichterbij. Amanda Todd pleegde in oktober 2012 zelfmoord na een paar jaar te zijn achtervolgd en gepest met een naaktfoto die ze ooit had prijsgegeven aan iemand die later Aydin C. bleek te zijn. Het ruïneerde haar leven zodanig dat ze zichzelf 4,5 jaar geleden van het leven beroofde. Haar dood werd wereldnieuws vanwege een filmpje waarin ze met tekstborden haar verhaal vertelt.



Later werd in Nederlander Tilburger Aydin C (nu 38) opgepakt. De Tilburger bleek via talloze aliassen tientallen meisjes te hebben afgeperst. Hij kreeg vorig maand 10 jaar en 243 dagen cel voor het misbruik en chanteren van 34 minderjarige meisjes. Volgens de rechtbank beleeft hij plezier aan het vernederen van meisjes en bestaat het gevaar dat hij opnieuw de fout in gaat.



Amanda Todd is het enige slachtoffer dat zelfmoord pleegde. Canada heeft vanaf het begin af aan laten weten Aydin zelf te willen berechten. Dat zal overigens niet vanwege Amanda's dood zijn, maar 'slechts' voor een aantal andere feiten zoals kinderporno, grooming en afpersing. Die misdaden brachten haar uiteindelijk wel tot zelfmoord.

Dat C. nu mag worden uitgeleverd, betekent niet meteen dat hij snel die kant op gaat. Hij mag nog in hoger beroep tegen z'n veroordeling in Nederland. Ook moet de minister zijn uitlevering nog goedkeuren. Als Aydin wordt berecht in Canada, komt hij daarna weer naar Nederland om hier zijn straffen uit te zitten.