PVV wil in 60 Nederlandse gemeenten aan verkiezingen deelnemen: "Extreemrechtse kandidaten zijn niet welkom"

Door: redactie

5/04/17 - 10u14 Bron: Belga

© ap.

De PVV van Geert Wilders wil volgend jaar in zestig Nederlandse gemeenten mee gaan doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. De partij heeft vandaag een lijst gepubliceerd met de namen. Het gaat onder meer de gemeenten Lelystad, Arnhem, Nieuwegein, Zaanstad, Dordrecht, Zoetermeer, Nissewaard, Den Bosch, Helmond, Sittard-Geleen en Maastricht.

Momenteel zit de PVV alleen in de gemeenteraden van Den Haag en Almere. Vorige week was al bekendgemaakt dat de partij aan de verkiezingen in onder meer Rotterdam, Urk, Enschede en Almelo wil meedoen. Het zou betekenen dat de PVV straks in alle provincies in gemeenteraden is vertegenwoordigd.



In een interview met het AD laat PVV-leider Wilders, die ook mee wil doen in zijn thuisplaats Venlo, weten dat in juni definitief wordt beslist in welke plaatsten zijn partij meedoet. "Het kan zijn dat er vijftig overblijven als we niet genoeg gekwalificeerde kandidaten vinden", aldus Wilders. Hij vindt deelname in tientallen gemeenten een "gigantisch grote stap", maar omdat de PVV landelijk de tweede partij van Nederland is, schept dat volgens hem verplichtingen.



In de krant zegt Wilders dat hij zelf afstand zal houden en de fractievoorzitters van de PVV in de Provinciale Staten klasjes gaan oprichten voor de kandidaat-raadsleden. Alleen in Rotterdam wil hij zelf de regie houden. Via gesprekken moet blijken wie geschikt is en wie niet. Extreemrechtse kandidaten wil Wilders niet toelaten. "Die zijn bij ons niet welkom."



Wilders zegt niet uit te sluiten dat de PVV op lokaal niveau gaat samenwerken met partijen die in de landelijke politiek tegenpolen zijn van zijn partij. "Wij moeten op den duur ook burgemeesters leveren, en wethouders. De PVV wil altijd besturen. En lukt het niet, dan gaan we keihard oppositie voeren."