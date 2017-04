Conferentie in Brussel bespreekt heropbouw van Syrië

Door: redactie

In Brussel is vandaag de tweede dag van de conferentie over de toekomst van Syrië van start gegaan. De gifgasaanval van gisteren herinnert alle deelnemers eraan dat ze de verantwoordelijkheid hebben vrede te brengen, zei EU-buitenlandverantwoordelijke Federica Mogherini. Ook al klinkt het volgens haar "surreëel", zal ook de reconstructie van Syrië na afloop van het conflict worden besproken.

EU-buitenlandverantwoordelijke Federica Mogherini gisteren na de conferentie in Brussel. © epa. Alexander De Croo vertegenwoordigt België op de conferentie over de toekomst van Syrië. © belga.

De aanval op het dorp Khan Sheikhun "heeft ons allemaal met afschuw vervuld", zei Mogherini bij haar aankomst op de conferentie. Ze hoopt dat de hulp aan de Syrische bevolking en aan de buurlanden van Syrië opnieuw toegezegd kan worden, en dat de vredesonderhandelingen onder toezicht van de VN "een stevige duw in de rug krijgen".



De gesprekken in Genève moeten een politieke transitie op gang brengen waar de verschillende Syrische partijen bij betrokken zijn. "We moeten de internationale gemeenschap achter die onderhandelingen scharen", aldus Mogherini, die er nog op wees dat het alleen de Syriërs zijn die over de toekomst van hun land kunnen beslissen.



De Europese hoge vertegenwoordiger geeft toe dat het in het licht van de actualiteit "surreëel" klinkt, maar op de conferentie zal ook over de reconstructie van Syrië gesproken worden. "De toekomst bespreken, vrede bespreken is iets dat een zekere aantrekkingskracht kan uitoefenen en kan aantonen dat er een alternatief is."



De Syrië-conferentie bouwt voort op drie eerdere conferenties. Het voorzitterschap is in handen van de EU, Duitsland, Koeweit, Noorwegen, Qatar, Groot-Brittannië en de VN. Er nemen een 70-tal delegaties aan deel, voor België zal minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo het woord nemen.



De gifgasaanval van dinsdag heeft verschillende betrokkenen gesterkt in hun overtuiging dat de Syrische president Bashar al-Assad, die voor de aanval met de vinger gewezen wordt, op lange termijn niet kan aanblijven. "Ik zie echt niet in hoe zo'n barbaars regime legitiem over de bevolking kan regeren", zei de Britse buitenlandminister Boris Johnson.