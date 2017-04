Theresa May zonder hoofddoek in Saoedi-Arabië

Bewerkt door: IVI

5/04/17 - 11u33 Bron: The Independent

Theresa May ontmoet kroonprins Muhammad bin Nayef van Saoedi-Arabië © reuters.

Saoedi-Arabië De Britse premier Theresa May is gisteren aangekomen in Saoedi-Arabië voor een staatsbezoek. Opvallend is dat May geen hoofddoek draagt tijdens haar verblijf in het land. Daarmee verzet de Britse premier zich duidelijk tegen de strikte kledingvoorschriften in Saoedi-Arabië.

Hoewel de strenge kledingwet in Saoedi-Arabië niet opgelegd wordt aan buitenlandse bezoekers, had Buitenlandse Zaken Theresa May wel aangeraden om de voorschriften te volgen. May heeft er wel voor gezorgd dat haar armen bedekt waren toen ze kroonprins Muhammad bin Nayef ontmoette, maar een hoofddoek draagt ze dus niet. Een statement waarvoor May geloofd wordt op sociale media.



Theresa May is in Saoedi-Arabië om de banden tussen beide landen te versterken. Voor haar vertrek zei May nog dat ze een voorbeeld wilt zijn voor onderdrukte vrouwen in het land door te tonen dat een vrouw ook een belangrijke positie kan hebben. Delighted to see Theresa May isn't wearing a headscarf in Saudi Arabia. Would have liked to see her drive her own car out of the airport too pic.twitter.com/fjzY57GpHT — Julia Hartley-Brewer (@JuliaHB1) Theresa May¿ has gone against Foreign Office guidelines by not wearing a headscarf in Saudi Arabia pic.twitter.com/zPNpXaLYnF — Sky News (@SkyNews)