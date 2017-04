Stemming over grondwetshervorming in Paraguay opgeschort

Door: redactie

5/04/17

Een demonstratie tegen de grondswetwijziging die huidig president Horacio Cartes wil om nog een tweede termijn aan zijn ambtsperiode te plakken. © epa.

De Kamerleden van Paraguay hebben vandaag beslist de stemming over de controversiële grondwetshervorming in Paraguay, waardoor de president herverkozen zou kunnen worden, op te schorten. Na een gewelddadig weekend willen de verschillende partijen de dialoog een kans geven.

Vandaag zullen de partijen gesprekken opstarten, onder de bemiddeling van de Kerk. De grondwetswijziging werd vrijdag al goedgekeurd door de Senaat, maar moet ook nog de goedkeuring van het parlement verkrijgen.



Tweede mandaat

De conservatieve president Horacio Cartes wil hiermee in april 2018 een tweede mandaat voor zichzelf mogelijk maken. Ook de linkse Fernando Luga, tussen 2008 en 2012 de president van Paraguay, is om dezelfde reden geïnteresseerd in een grondwetswijziging. Maar de leiders van de Liberale Partij, de tweede grootste partij in het land, stellen dat enkel de grondwetgevende vergadering de grondwet kan aanpassen.



De grondwet van 1992 voorziet in slechts één mandaat van vijf jaar per president. Deze regel werd in de tekst opgenomen als dam tegen autoritaire leiders, aangezien het land 35 jaar lang (tussen 1954 en 1989) geregeerd werd door de generaal en dictator Alfredo Stroessner.



Demonstratie

Afgelopen vrijdag stichtten demonstranten bij protesten tegen een eventuele herverkiezing van Cartes brand in het parlementsgebouw. Een activist van de Liberale Partij werd gedood door een politieagent en drie parlementsleden raakten gewond door rubberen kogels.



Na de incidenten ontsloeg Cartes, een rijke ondernemer die twee jaar voor zijn aanstelling politiek actief werd, minister van Binnenlandse Zaken Tadeo Rojas en politiechef Crispulo Sotelo.