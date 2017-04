Mama redt haar stervende baby niet, maar ontloopt toch gevangenisstraf

IB

Toen de 21-jarige Australische Michelle Leask merkte dat haar baby vol blauwe plekken zat, moeite had met ademen en geen oogcontact kon maken, wilde ze haar onmiddelijk naar het ziekenhuis brengen. Toch deed ze het niet, waardoor de zeven weken oude Lili Cataldo stierf.

De vrouw durfde de hulpdiensten niet te bellen, omdat ze bang was voor de reactie van haar man, Rick Cataldo, die thuis een kleine cannabisplantage had. Ze vreesde dat haar gewelddadige man woest zou worden wanneer ze zou zeggen dat Lili medische hulp nodig had. Uiteindelijk stierf de zeven weken oude Lili later alsnog in het ziekenhuis. Gisteren werd de nu 26-jarige Michelle veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf nadat ze had verklaard schuldig te zijn aan onvrijwillige doodslag. De rechter heeft haar volledige vonnis echter opgeschort, waardoor de vrouw niet naar de gevangenis hoeft.



Kwetsbaar en onbekwaam

Rechter Martin Burns van het gerechtshof van Brisbane oordeelde dat de jonge vrouw ten tijde van de dood van haar dochtertje zo kwetsbaar en onbekwaam was door de angst die ze voor haar gewelddadige man had, dat ze alles gedaan had wat ze kon. Op de avond dat de zeven weken oude Lili stief, vond ze haar bleke, slappe baby in bed achter haar slapende vader liggen. "Je vertelde hem dat ze niet ademde", zei de rechter. "Je zei hem dat je een ambulance wilde bellen, maar Cataldo verbood het je omdat hij bang was dat zijn cannabisplantage ontdekt zou worden. Je schreeuwde letterlijk om hulp en bent uiteindelijk zelf met Lili naar het ziekenhuis gegaan."



In het ziekenhuis probeerde de medische staf de inmiddels blauwe en bewusteloze baby een half uur lang te redden, maar dat lukt niet. Na een autopsie bleek dat Cataldo zeven tot tien dagen voor Lili stierf, zijn dochtertje zwaar had mishandeld, waarbij ze enkele ernstige hoofdwonden opliep. "Op geen enkel moment voordat het kind stief was je je ervan bewust dat ze was aangevallen of was je je ervan bewust van de ernst van haar interne verwondingen."