Minstens 4 doden bij ontploffing in vuurwerkfabriek: anderen nog vermist

Door: redactie

4/04/17 - 23u11 Bron: Belga

© Twitter @Jo4nito.

PORTUGAL Er zijn vandaag minstens vier mensen om het leven gekomen bij meerdere explosies in een vuurwerkfabriek in Portugal, 350 km ten noorden van de hoofdstad Lissabon. Dat zegt de civiele bescherming aan de lokale media. Er worden nog drie tot vier arbeiders vermist waardoor het dodentol nog kan oplopen.

Het incident in het plaatsje Avoes. Volgens getuigen was er een enorme explosie te horen, waarna een flinke rookpluim te zien was.



"We vrezen dat er zeven doden zijn, dat is het aantal arbeiders die op dat moment in de fabriek aanwezig waren", zegt de burgemeester van Ferreiros de Avões. Vier lichamen werden reeds geborgen, onder wie het lijk van de eigenaar.



Er werden verschillende explosies kort na elkaar gehoord. De eerste werd rond 18 uur (plaatselijke tijd) waargenomen. Er kwamen 121 brandweermannen ter plaatse om het vuur te bestrijden. Er wordt gevreesd dat de brand zou overslaan naar een aanpalend bosgebied.