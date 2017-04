In Arnhem aangevallen homostel "verbaasd" over aangifte verdachte

bewerkt door: sam

4/04/17 - 23u20 Bron: Belga

Een van de mannen is enkele tanden kwijt. © Erik van 't Hullenaar.

Nederland Het homostel dat afgelopen weekend werd belaagd in Arnhem is verbaasd over het verhaal dat een van de verdachten eveneens aangifte heeft gedaan. Dat zeggen ze tegen Omroep Gelderland.

"Wij zijn geen vechtersbazen en kunnen ons niet vinden in dat verhaal", aldus het koppel. "We willen er eigenlijk niet te veel op ingaan. Wij staan achter ons verhaal en we willen ons nu even rustig houden. Het gaat niet zo goed en we gaan er een beetje aan onderdoor. We willen ons nu concentreren op het herstel."



Advocaat Gerald Roethof kondigde gisteravond in het tv-programma Pauw namens een van de verdachten aan aangifte te doen. Volgens Roethof is zijn cliënt zelf aangevallen door het stel, wat haaks staat op het relaas van het koppel.