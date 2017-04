Le Pens FN beschuldigt nu andere europarlementsleden van fictieve tewerkstelling

KVE

Het Franse FN heeft het Europees bureau voor fraudebestrijding (Olaf) ingelicht over andere europarlementsleden die, volgens de extreemrechtse partij, ook mensen fictief tewerkgesteld hebben in het Europees parlement. Dat is vandaag vernomen bij Olaf. De partij van Marine Le Pen ligt al weken onder vuur omdat ze zelf ook verdacht wordt van mensen fictief tewerk te stellen als parlementair assistent in het Europees parlement.

"Olaf kan bevestigen op 28 maart deze beweringen ontvangen te hebben" van het FN, aldus een woordvoerder van het bureau, in antwoord op een vraag van AFP hierover. Het is nu aan "gespecialiseerde experts" om de informatie van het FN te onderzoeken, om na te gaan of zij bevoegd zijn om het verder onderzoek te voeren en na te gaan of er "voldoende bewijzen zijn van corruptie of illegale activiteit die de financiële belangen van de Unie treft".



Hoe lang dit vooronderzoek zal duren, kon Olaf niet meegeven. "In dit stadium kan Olaf ook niet meer commentaar geven" over de inhoud.



Aan AFP kon de vicevoorzitter van het FN kwijt dat het gaat om een "dertigtal assistenten" die werken voor "een twintigtal parlementairen" - zonder te verduidelijken om welke parlementsleden het gaat.



In de zaak tegen het FN zelf staat het onderzoek al iets verder: het Europees parlement is een procedure begonnen om 1,1 miljoen euro terug te krijgen, via heffingen op de vergoedingen van zes FN-europarlementsleden, onder wie Marine Le Pen (340.000 euro) en haar vader Jean-Marie (320.000 euro). Het parlement heeft zich ook burgerlijke partij gesteld in het Frans onderzoek naar fictieve tewerkstelling. Twee assistenten werden in verdenking gesteld en twee europarlementsleden, Marine Le Pen zelf en Marie-Christine Boutonnet, maakten gebruik van hun onschendbaarheid om te ontkomen aan een afspraak bij de rechter.