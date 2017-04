Turkije wil tot 43 jaar cel voor te kritische journalisten

Door: redactie

4/04/17 - 18u43 Bron: Belga

© afp.

Turkse aanklagers hebben vandaag zware straffen, tot 43 jaar cel, geëist voor 19 medewerkers van de krant Cumhuriyet. Dat meldt het regeringsgezinde persbureau Anadolu. Cumhuriyet staat bekend als een anti-Erdogankrant. Verschillende van die journalisten zijn al meer dan vijf maanden in voorlopige hechtenis. Ze worden ervan beschuldigd lid te zijn van verschillende "terreurorganisaties", aldus de aanklacht van het parket in Istanboel.

Onder de beklaagden zitten onder meer uitgever Akin Atalay, hoofdredacteur Murat Sabuncu, diens voorganger Can Dündar en onderzoeksjournalist Ahmet Asik. Zij riskeren celstraffen van 7,5 tot 43 jaar cel. Ze worden ervan beschuldigd steun te verlenen aan of de separatistische PKK, of de Gülen-beweging of de extreemlinkse DHKP-C.



De krant bracht de afgelopen jaren een aantal scoops die nogal beschamend waren voor de machthebbers in Ankara. De aanhouding van de journalisten, in november, leidde tot ongerustheid van mensenrechtenactivisten en critici uit Europese landen.



Turkije ontkent elke aanslag op de persvrijheid, en blijft volhouden dat de aangehouden journalisten banden hebben met "terroristische organisaties".



Volgens de Associatie van Turkse journalisten (TGC) zijn sinds de mislukte coup van juli vorig jaar 170 persorganen gesloten, 105 journalisten opgesloten en 777 perskaarten geannuleerd.