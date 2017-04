Van de rand van de dood tot bodybuilder: in 18 maanden gooide deze anorexiapatiënte haar leven compleet om

Koen Van De Sype

4/04/17 - 14u33 Bron: Daily Mail, The Sun

Amper 25 kilogram woog ze nog toen anorexia haar helemaal in haar greep had. Maar toen de ziekte haar tot op een zucht van de dood had gebracht, gooide ze het roer compleet om. Nicola King maakte kennis met bodybuilding en dat zou haar leven redden.

De Britse vrouw was altijd een slank meisje geweest toen ze opgroeide, maar eten deed ze toen als elk gezond kind. Op haar zestiende kreeg ze echter af te rekenen met depressie en een agressieprobleem en ze werd zich meer en meer bewust van haar lichaam. En om weer een gevoel van controle te krijgen over haar leven, begon ze calorieën te tellen. Lees ook Sea Life Blankenberge verwelkomt babypinguïn

Langzaam aan werden haar kleren als zakken om haar lichaam en begonnen haar beenderen uit te steken, terwijl ze wanhopig alles wat ze at weer probeerde te verbranden. "Ik wilde alleen maar slanker worden en er anders uitzien", vertelt ze over die periode. "Ik vergeleek mezelf constant met anderen en raakte geobsedeerd door wat ik zag in de spiegel. Zo sloop de ziekte mijn hoofd in. Eerst schrapte ik chocolade van mijn menu. En zo ging het door, steeds verder, tot ik niets meer at. Ik wílde wel eten, maar de ziekte liet het fysiek niet toe." (lees hieronder verder) © Facebook.

Haar haren begonnen uit te vallen, haar maanstonden stopten en ze had constant pijn. Op haar dieptepunt woog ze nog amper 25 kilogram voor haar 1.75 meter. Wat haar een BMI gaf van amper 8, terwijl een gezonde BMI tussen 20 en 25 ligt.



Intensieve zorgen

Uiteindelijk werd Nicola opgenomen op de afdeling intensieve zorgen van het Priory Hospital in Southampton en haar ouders Cathy (55) en Martin (60) kregen te horen dat ze best afscheid van haar konden nemen, want haar organen lieten het langzaam allemaal afweten.



Tube

Toch spartelde ze er doorheen. Drie maanden lang werd ze verdoofd en gevoed door een tube. Zes maanden later mocht ze het ziekenhuis weer verlaten. Het was uiteindelijk haar eigen vastberadenheid om beter te worden die haar weer op de juiste weg zetten. Want ze wilde nooit meer terug opgenomen worden in het ziekenhuis. (lees hieronder verder) © Instagram. © Instagram.

Ze besloot een lange vakantie te nemen om alles op een rijtje te zetten en vloog onder meer naar Mexico, de VS en Griekenland. Later trok ze naar Cornwall en Ierland en het was daar dat ze steeds meer tijd in de fitness begon door te brengen. En haar interesse gewekt werd door bodybuilding. Ze zocht professionele begeleiding en ging eind 2015 aan het trainen. (lees hieronder verder) © Facebook.