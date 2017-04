Acht maanden cel voor stomdronken piloot

Bewerkt door: LB

Een piloot, die op ouderjaarsavond 2016 stomdronken in de cockpit het bewustzijn had verloren, is in Canada tot acht maanden gevangenis veroordeeld. Na zijn vrijlating mag de 37-jarige man een jaar lang niet meer vliegen. Dat melden lokale media onder aanhaling van de rechtbank in Calgary in de westelijke provincie Alberta. Rechter Anne Brown legde de beklaagde ook een boete op van omgerekend 70 euro.