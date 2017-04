"Dierentuin Hannover mishandelt olifantjes"

Bewerkt door: LB

4/04/17 - 14u15 Bron: ANP

Babyolifant in de dierentuin van Hannover. © swr.de.

Oppassers van de olifanten in de dierentuin van het Duitse Hannover zijn ernstig in verlegenheid gebracht door heimelijk gemaakte filmpjes van de organisatie voor dierenrechten Peta. Daarop is te zien hoe de oppassers jonge olifantjes mishandelen om ze te dwingen kunstjes te doen, aldus Duitse media.