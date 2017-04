Metrostation Sint-Petersburg gesloten na anonieme bommelding

Door: redactie

4/04/17 - 11u27 Bron: ITV News

Met bloemen brengen mensen hulde aan de slachtoffers van de bomaanslag van gisteren in de metro van Sint-Petersburg. © afp.

Na een telefonische melding van een nieuwe bomaanslag, is vanochtend opnieuw een metrostation in Sint-Petersburg gesloten en ontruimd. Dat meldt het Russische persagentschap RIA Novosti en wordt bevestigd door de hulpdiensten.

Persagentschap Interfax meldt dat zijn reporter verschillende brandweerwagens gezien heeft aan de ingang van het station.



Het is het Sennaya Ploshchad station dat vandaag werd gesloten, hetzelfde metrostation waar gisteren slachtoffers vielen. Er kwam een anonieme bommelding.



Gisteren vielen veertien doden en tientallen gewonden nadat een zelfmoordterrorist uit Kirgizië een spijkerbom liet ontploffen tussen twee stations in de tweede grootste stad van Rusland, waar die dag president Poetin op bezoek was. De ontploffing gebeurde tussen de metrostations Sennaya Ploshchad en Tekhnologichesky Institut.