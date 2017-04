Zwangere vrouw (22) denkt dat ze onschuldige hik heeft, maar niets blijkt verder van de waarheid

Koen Van De Sype

Het zal wel overgaan, dacht Llyrus Baptista (22) toen ze een aanval van de hik kreeg op 36 weken zwangerschap. Het was iets wat haar wel vaker overkwam. Maar toen ze ongecontroleerd begon te stuiptrekken, vreesden zij en haar man Shaun (23) dat er toch meer aan de hand was. In het ziekenhuis vertelden de dokters Shaun dat hij zich op het ergste moest voorbereiden. Het leven van zijn vrouw en zijn ongeboren dochter hingen aan een zijden draadje.

De aanval gebeurde op 17 september vorig jaar, bij het koppel thuis in het Australische Perth. Shaun was de eerste die erkende dat er iets heel erg mis was. "Dat hij zo snel reageerde en een ambulance belde, heeft waarschijnlijk mijn leven en dat van ons kind gered", aldus Llyrus. "Ik hikte om de paar seconden en mijn hele lichaam schokte. Ik kon het niet onder controle houden. Het enige waar ik aan kon denken was de baby." Lees ook Courtois niet langer samen met zwangere vriendin

Llyrus had nochtans een perfecte zwangerschap gehad. Het koppel - dat elkaar leerde kennen tijdens een jongerenkamp in januari 2015, waar ze allebei vrijwilliger waren - had het blijde nieuws dat ze een baby zouden krijgen in januari 2016 vernomen. Na de scan op 20 weken wisten ze dat het een meisje zou worden. Maar helemaal op het einde van de zwangerschap ging het toch nog fout. Op de ergste manier. (lees hieronder verder) © Facebook.

"We waren thuis en hadden besloten om vroeg te gaan slapen", vertelt ze. "Het was een drukke dag geweest en ik was uitgeput. Ik had vier dagen aan een stuk gewerkt in de bakkerij. Mijn heupen deden zo veel pijn en Shaun gaf me een massage om die te verlichten."



Spasmen

Maar toen ze daarna in slaap viel, begon haar lichaam opeens vreselijk samen te trekken. "Eerst waren we niet verontrust, want ik heb regelmatig de hik", gaat Llyrus verder. "Maar na een tijd vroeg hij me of alles echt wel in orde was, want ik kreeg heel hevige spasmen. Ik was de hele tijd bij bewustzijn, maar kon er niets aan doen. Ik kon na een tijdje zelfs niet meer praten."



Ambulance

Shaun belde een ambulance en die was 25 minuten later ter plaatse. De hulpdiensten gaven haar medicatie, waardoor de stuiptrekkingen minder erg werden. "Het wachten op de ziekenwagen leek wel een eeuwigheid te duren", vertelt ze. "Het was vreselijk omdat we niet wisten wat er aan de hand was. Op weg naar het ziekenhuis verloor ik het bewustzijn."

In het Fiona Stanley Hospital bleek dat ze eclampsie had, een zeldzame en ernstige variant van zwangerschapsvergiftiging, die onder meer stuipen veroorzaakt. En die levensgevaarlijk is voor moeder en kind. Het duurde in het ziekenhuis nog twee uur eer ze weer bij kennis kwam. En al die tijd wachtte Shaun angstig aan haar ziekenbed.



Wakker

Toen ze uiteindelijk wakker werd, schoten de artsen meteen in actie. "Ik was eindelijk gestopt met stuipen en ze wilden de baby zo snel mogelijk geboren laten worden eer het opnieuw begon", vertelt de jonge moeder. Er volgde een spoedkeizersnede. © Facebook.