"35 burgers gedood bij gifgasaanval in Syrië"

4/04/17 - 09u56 Bron: Belga

Een Syrische man in een ziekenhuis in Idlib na een vermoedelijke gasaanval (archiefbeeld). © afp.

Bij een luchtaanval met gifgas zijn in het noordwesten van Syrië minstens 35 mensen om het leven gekomen, onder wie negen kinderen. Er waren ook tientallen gewonden, van wie velen er ernstig aan toe zijn. Dat meldt het bij de oppositie aanleunende en in Groot-Brittannië gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR).

De aanval gebeurde op Khan Sjeikhoen in de provincie Idlib. Het SOHR wijst vliegtuigen van de Syrische luchtmacht als de schuldigen aan



Wat de aard van het gas was zei het Observatorium niet.



Onderzoekers van de Verenigde Naties hebben het bewind in Syrië in maart aangewreven de jongste maanden herhaaldelijk chloorgas te hebben ingezet tijdens gevechten, in het bijzonder bij de strijd om de stad Aleppo. Damascus heeft ermee ingestemd al zijn gifgasvoorraden te vernietigen, maar chloor valt daar niet onder omdat het ook civiele doeleinden kan dienen.