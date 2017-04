"Ik zocht jarenlang tevergeefs naar de perfecte vrouw. Daarom bouwde ik haar maar zelf"

Koen Van De Sype

Een Chinese ingenieur die de zoektocht naar een ideale echtgenote moe was, heeft het heft in eigen handen genomen. Zheng Jiajia (31) - een specialist in artificiële intelligentie - bouwde eind vorig jaar een vrouwelijke robot en stapte vrijdag met haar in het huwelijksbootje.

De huwelijksceremonie was eenvoudig en verliep traditioneel. Yingying had onder meer een rode sjaal over haar hoofd. De moeder van de man en heel wat van zijn vrienden waren erbij en die lijken begrip te hebben voor de situatie. "Hij raakte echt gefrustreerd door het feit dat hij maar niet de ware voor zichzelf vond", klonk het.



Seks

Een huwelijk met een robot is opmerkelijk, maar experts beweren dat het in toenemende mate zal gebeuren. "Op dezelfde manier als seks met robots in de lift zit", aldus de Britse robotexpert dr. David Levy, die er het boek 'Love and Sex with Robots' over schreef. "Dat zal op termijn zelfs leuker zijn dan seks met andere mensen, omdat ze steeds aantrekkelijker worden."



Onderzoek

Dat lijkt bevestigd te worden door een onderzoek dat gepresenteerd werd aan de universiteit van Londen. Daarbij werden 263 heteroseksuele mannen tussen 18 en 67 jaar bevraagd. Ze kregen korte video's te zien van vrouwelijke robots en werden achteraf gevraagd of ze zouden overwegen die te kopen in de loop van de volgende vijf jaar. Maar liefst 40,3 procent zei dat ze dat graag wilden doen.