Witte Huis stelt eerste officiële portret van Melania Trump voor

Door: redactie

4/04/17 - 05u10 Bron: Belga

Detail van het officiele portret van First Lady Melania Trump. © ap.

Het Witte Huis heeft de eerste officiële portretfoto vrijgegeven van Melania Trump. Daarop staat de Amerikaanse first lady voor een raam in het Witte Huis, gekleed in een zwarte blazer en met de armen gekruist.

De foto werd genomen in het privégedeelte van de president in het Witte Huis. Ze toont een glamoureuze Melania, met gemanicuurde nagels en haar grote diamanten verlovingsring rond de vinger. "Ik ben vereerd om de rol van first lady te vervullen, en kijk ernaar uit de komende jaren in naam van het Amerikaanse volk te werken", werd Melania geciteerd in een persbericht van het Witte Huis.



Het portret werd ook gedeeld via de officiële Twitteraccount van de first lady, waar het op vijf uur tijd 29.000 'likes' kreeg en bijna 6.000 keer werd gedeeld. De foto werd ook meer dan 3.500 keer becommentarieerd, gaande van "De mooiste first lady ooit" tot "Wat mis ik Michelle".



New York

Hoewel de foto werd getrokken in het Witte Huis, woont het 46-jarige voormalige fotomodel nog steeds in New York met zoon Barron. Ze begeeft zich wel regelmatig naar Washington voor officiële gelegenheden, en ziet haar man ook in hun privéverblijf in Florida. Daar brengt president Donald Trump graag zijn weekends door.