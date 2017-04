Conflict tussen Parijs en overzees departement Guyana loopt op

Door: redactie

Het sociale en politieke conflict tussen de regering in Frankrijk en haar 7.000 kilometer verder gelegen overzees departement Guyana in Zuid-Amerika loopt op. Premier Bernard Cazeneuve wees gisteren na een crisisbijeenkomst in Parijs de eis van een inheemse protestbeweging naar 2,5 miljard euro voor de ontwikkeling van het straatarme land van de hand. Het gaat om een "onrealistisch bedrag", zei hij. De regering heeft een miljard euro beloofd, geld dat vooral bedoeld is voor onderwijsprojecten.