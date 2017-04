Conservatieve kandidaat Lasso verwerpt resultaten presidentsverkiezingen Ecuador

Door: redactie

Guillermo Lasso, de conservatieve kandidaat bij de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in Ecuador, heeft gisteren verklaard dat hij de resultaten van de verkiezing niet aanvaardt. Volgens de bijna volledige resultaten (99,29 procent van de stemmen), won zijn linkse rivaal Lenín Moreno de verkiezing met 51,16 procent van de stemmen, terwijl Lasso strandt op 48,84 procent.

"Ik kan deze resultaten niet accepteren, want ze komen niet overeen met de wil van het volk. Er is fraude geweest bij het tellen van de stemmen", aldus de ex-bankier, die op Twitter ook meldt dat hij "een audit van de computersystemen gaat vragen". Lasso kondigde zondag bij de bekendmaking van de eerste resultaten al aan dat hij een hertelling van de stemmen zou vragen.



De exitpolls na het sluiten van de stembureaus waren zondag erg verdeeld, waardoor beide kandidaten op een gegeven moment de overwinning opeisten. In drie exitpolls werd Lasso zelfs met een verschil van zes procentpunten als winnaar aangeduid.



Tegen nationalisering

De rechtse Lasso wil af van de politiek van nationalisering - en ook een eind maken aan het asiel van Wikileaksstichter Julian Assange in de Londense ambassade van zijn land. Hij is eigenaar van een van de grootste banken van het land, de Banco Guayaquil, en de stichter van de partij Creando Oportunidades ("Mogelijkheden creëren"). Hij wil belastingverminderingen doorvoeren, een miljoen nieuwe jobs realiseren en een resem sociale programma's met rode viltstift schrappen.



Lenín Moreno wil dan weer de socialistische hervormingen van zijn voorganger Rafael Correo voortzetten, en strijden tegen analfabetisme en dakloosheid. Hij riep zondag ook op tot meer tolerantie. Tijdens zijn campagne verzekerde hij bovendien dat onder zijn bestuur Assange verder politiek asiel zou krijgen.