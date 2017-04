Poetin en Loekasjenko verklaren crisis in betrekkingen als beëindigd

Door: redactie

4/04/17 - 00u16 Bron: Belga

Poetin en Loekasjenko op de persconferentie gisteren. © epa.

De presidenten van Rusland en Wit-Rusland hebben naar eigen zeggen alle twistpunten in de bilaterale betrekkingen opgelost. Dat verklaarden Vladimir Poetin en Alexander Loekasjenko eensluidend na urenlange onderhandelingen maandag in Sint-Petersburg.

De Kremlinbaas zei bij een kort optreden voor de televisiecamera's dat alle twistpunten bij de olie- en gasleveringen zijn weggewerkt. Binnen de tien dagen zullen beide regeringen een verdrag uitwerken. Moskou had de Wit-Russische schulden voor olie en gas onlangs op bijna een half miljard euro becijferd. Rusland heeft echter ingestemd met een schuldherschikking, zei Loekasjenko.



Er werd uitvoerig over veiligheidskwesties gesproken, zei de staatsleider uit Minsk, zonder details te noemen. "We willen gewoon stabiliteit voor Rusland en Wit-Rusland verkrijgen". Tot ongenoegen van het Kremlin had Loekasjenko de voorbije maanden gewezen op de autonomie van zijn land. Eind maart lieten de autoritaire presidenten echter beiden de politie optreden tegen demonstraties in eigen land en lieten een resem critici oppakken.