Verdachte van homogeweld in Arnhem: "Dat koppel heeft mij aangevallen"

Door: redactie

3/04/17 - 23u56 Bron: ANP

Jasper en Ronnie (r) werden aangevallen met een betonschaar na een avondje stappen in Arnhem. © Erik van 't Hullenaar.

Een van de jongeren die is gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de mishandeling zondagochtend van een homostel in Arnhem, gaat zelf aangifte doen tegen het tweetal. Dat maakte zijn advocaat Gerald Roethof maandagavond in het tv-programma Pauw bekend. Volgens Roethof is zijn cliënt zelf aangevallen door het stel. Hij heeft de politie om camerabeelden gevraagd. Of die er überhaupt zijn, is niet bekend.