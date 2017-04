Aardbeving met kracht van 6,5 op schaal van Richter in Botswana

Bewerkt door: ep

Een zware aardbeving heeft zuidelijk Afrika door elkaar geschud. Het epicentrum van de beving met een kracht van 6,5 op de schaal van Richter lag op twaalf kilometer diepte en in het dunbevolkte centrum van Botswana, aldus de Amerikaanse seismologische dienst vanavond.

Volgens data van de aardbevingsmonitor van het Duitse Helmholtzcentrum in Potsdam had de aardbeving zelfs een magnitude van 6,8.



De schok was ook voelbaar in de Zuid-Afrikaanse handelsmetropool Johannesburg en volgens media ook tot in Zimbabwe. Er is voorlopig geen nieuws over mogelijke schade of slachtoffers.