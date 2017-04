Porosjenko: "IMF maakt 1 miljard dollar steun voor Oekraïne vrij"

Bewerkt door: ep

3/04/17 - 19u57 Bron: Belga

President Porosjenko zei vandaag dat Oekraïne 1 miljard dollar steun krijgt. © photo news.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft vandaag beslist om 1 miljard dollar steun vrij te maken voor Oekraïne. Dat heeft de Oekraïense president Petro Porosjenko gezegd. De beslissing over steun was eerder uitgesteld in verband met een economische blokkade van rebellengebied aan de grens met Rusland.