Visum voor EU? In Kiev regelen ze dat in halve dag

Dieter Dujardin

4/04/17 - 04u00 Bron: Eigen berichtgeving

Mark Demesmaeker (N-VA). © belga.

video "'Carrière' in België op het oog? Geen probleem. 250 euro, 2 pasfoto's en nog dezelfde dag heb je in Kiev een visum van 2 jaar voor de hele EU." Europarlementslid Mark Demesmaeker (N-VA) legt een grootschalige zwendel in reis- en verblijfspapieren vanuit Oekraïne bloot. "Schengen is aan de oostgrens zo lek als een zeef."

In het Europees parlement breekt donderdag een gewichtige stemming aan. Het licht wordt er op groen gezet voor de visumvrijstelling voor Oekraïne. Inwoners kunnen vanaf dan zonder visum naar de Schengenzone reizen voor een kort verblijf. Veel zal dat echter niet uitmaken, verrast Oekraïne-kenner en N-VA'er Mark Demesmaeker. Samen met een Oekraïense stagiair deed hij de voorbije maanden onderzoek naar de zwarte visacircuits die welig tieren in Kiev.



Hun conclusie: "De fraudeurs staan al veel verder. Tegen grof geld bieden visumkantoortjes nu zelfs al langetermijnvisa, verblijfsvergunningen en zelfs EU-nationaliteiten aan. Op het internet vind je meer dan 80 websites waar die dingen open en bloot in de etalage worden gezet. Bewijs van logies, werk, bestaansmiddelen of terugkeer: het is allemaal niet nodig. Binnen de 2 dagen krijg je documenten, waarvoor je via de legale weg normaal een screening moet doorlopen die wel een maand kan duren. Er wordt zelfs uitgelegd hoe je specifiek in België kan terecht komen. Deze route is erg populair bij mensenhandelaars. Via dit soort praktijken stromen Oekraïense vrouwen binnen in de prostitutie in ons land."



De feiten gebeuren met medewerking van corrupte ambtenaren op de ambassades van jonge EU-lidstaten als Litouwen, Hongarije en Polen. De N-VA'er roept de Europese instanties op om de buitengrenzen echt te sluiten. "Oekraïne en de landen van de betrokken ambtenaren moeten tot de orde geroepen worden. Hongarije bouwt muren om mensen buiten te houden, maar hun ambtenaren werken ondertussen mee aan grootschalige visumfraude: dat kan echt niet."



