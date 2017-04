Nieuwe dader bomaanslag in het vizier, eerder genoemde verdachte meldt zich

Door: redactie

4/04/17 - 06u00

video De aanslag op een metro in Sint-Petersburg is gepleegd door een zelfmoordterrorist. Dat meldt persbureau Interfax op gezag van justitiebronnen. De vermoedelijke dader zou een man van 23 jaar oud zijn en afkomstig zijn uit Centraal-Azië. Het explosief zou in de rugzak van de terrorist hebben gezeten. De man wordt gelinkt aan in Rusland verboden radicale islamitische groeperingen. Het aantal dodelijke slachtoffers is inmiddels opgelopen naar elf. Interfax meldt ook dat de man van wie eerder beelden werden verspreid naar de politie is gegaan en daar heeft verklaard niets met de aanslag te maken te hebben.

Al snel werd deze man ervan verdacht achter de aanslag te zitten. In de loop van de dag meldde hij zichzelf bij de politie om zijn onschuld te bewijzen. © epa. Volgens vooralsnog onbevestigde berichten zou de 22-jarige Maxim Arishev uit Kazachstan achter de aanslag zitten. De man zou banden hebben met in Rusland verboden radicale islamitische groeperingen.



Aanvankelijk ging de politie ervan uit dat een tweede persoon de bom in het metrostation Plosjtsjad Wosstanija (Plein van de Opstand) gedeponeerd zou hebben, maar volgens persbureau AP dat het Russische Interfax aanhaalt als bron, gaat het toch om dezelfde persoon. Het tweede springtuig, dat in een brandblusser verstopt zat, werd tijdig door de veiligheidsdiensten ontdekt en onschadelijk gemaakt.



De aanslag is nog niet opgeëist, maar de procureur meldde eerder op de dag dat het om een terreuraanslag gaat. De voorlopige balans staat op 11 dodelijke slachtoffers en 45 gewonden. CCTV footage of alleged St Petersberg bomber outside metro station, via REN TV pic.twitter.com/l4p43g8Ynj — Middle East Eye (@MiddleEastEye) April 3, 2017