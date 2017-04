Zuid-Koreaans vrachtschip gezonken: twee schipbreukelingen gered

KVE

3/04/17 - 17u10 Bron: Belga

De Stellar Daisy in 2014 © NSRI.

Twee schipbreukelingen van een gezonken Zuid-Koreaanse bulkcarrier zijn in het zuiden van de Atlantische Oceaan, 3.700 kilometer voor de kust van Uruguay, uit een reddingssloep gehaald. Dat verklaarde een woordvoerder van de Uruguese marine, Gastón Jaunsolo, in de krant El Observador.

Het 322 meter lange massagoedschip Stellar Daisy werd sinds vrijdag vermist. De bemanning had een noodsignaal uitgezonden, nadat het schip was lekgeslagen. Vier vrachtschepen die zich in de buurt bevonden, hielpen mee aan de zoekactie. Oliesporen wezen er inmiddels op dat de Stellar Daisy was gezonken, aldus de Uruguese marine.



Zuid-Koreaanse media berichtten zondag onder aanhaling van Buitenlandse Zaken in Seoel dat de geredden twee Filipijnse zeelieden waren. De schipbreukelingen bevonden zich in een reddingsboot. Twee andere reddingssloepen van de bulkcarrier werden leeg aangetroffen.



Het schip was van een Braziliaanse haven onderweg naar China met aan boord 8 Zuid-Koreaanse en 16 Filipijnse zeelui.