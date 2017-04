Nog eens 13 massagraven ontdekt in centrum van Congo

KVE

3/04/17 - 14u33 Bron: Belga

VN-onderzoekers hebben 13 nieuwe massagraven ontdekt in het centrum van Congo, waar na gevechten tussen het regeringsleger en een militie eerder al verschillende massagraven gevonden werden. Dat meldt de directeur van het VN-Bureau voor de Mensenrechten (UNJHRO), José Maria Aranaz, vandaag. "Wij hebben die vondst, in de ruime omgeving van de Kasaï, met de autoriteiten gedeeld", aldus Aranaz. "Het aantal is opgelopen van 10 naar 23."

"In de provincie Lomami (ook in de Kasaï, red.) hebben we nog geen onderzoek gevoerd, maar we zetten ons werk verder omdat ons nog andere massagraven gemeld worden", voegde Aranaz daaraan toe. Om hoeveel mensen het in totaal intussen gaat, sprak Aranaz zich echter niet uit. "Dat is aan de Congolese autoriteiten."



De woordvoerder van de Congolese regering, Lambert Mende, hield het onlangs nog op "meer dan drie massagraven" in de streek, zonder aan te geven wie erin begraven werd of wie die mensen had gedood.



Op 22 maart maakte de VN al melding van tien massagraven, na geweld tussen het regeringsleger en leden van de Kamwina Nsapu-militie. Daarbij zijn al zeker 400 doden gevallen.



Bij het onderzoek door de VN werden twee experts, een Amerikaan en een Zweedse, op 12 maart ontvoerd. Vorige week werden hun lichamen gevonden.