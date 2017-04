Alles wat we nu weten over de dubbele bomaanslag op metro in Sint-Petersburg

RVL

3/04/17 - 14u12

Bij twee explosies in de metro van Sint-Petersburg zijn deze namiddag minstens tien doden gevallen. Daarnaast vielen ook nog minstens twintig gewonden. Volgens het Russische persagentschap Interfax ging het om splinterbommen. President Poetin was op het moment van de aanslagen in de stad voor een meeting. Alle metrostations in de stad zijn gesloten. Dit is alles wat we nu weten over de dubbele bomaanslag.