D66-kopstukken hand in hand naar formatie na mishandeling homo's

Door: redactie

3/04/17 - 12u47 Bron: ANP

D66-onderhandelaars Alexander Pechtold en Wouter Koolmees. © afp.

D66-onderhandelaars Alexander Pechtold en Wouter Koolmees zijn vanochtend hand in hand naar het jongste overleg over de vorming van een kabinet gekomen. Zij deden mee aan de solidariteitsactie voor twee homo's die het voorbije weekeinde in Arnhem werden mishandeld omdat zij hand in hand over straat liepen.

"We denken dat het heel normaal is in Nederland om gewoon te kunnen uiten wie je bent. Maar dat is het kennelijk nog steeds niet", stelde Pechtold vast. De twee D66'ers vinden "het belangrijk dat we deze week laten zien dat het wel normaal is" en besloten daarom mee te doen met de actie #allemannenhandinhand die door presentatrice Barbara Barend op touw is gezet.



Sowieso topprioriteit

Belangenvereniging COC, die in een brief aan informateur Edith Schippers vroeg de aanpak van geweld tegen homo's topprioriteit te maken, heeft volgens Pechtold "absoluut" gelijk. Volgens zijn GroenLinks-collega Jesse Klaver en VVD-leider Mark Rutte moet de bestrijding van dit wangedrag altijd alle aandacht krijgen, ongeacht of er nu een formatie gaande is. "Dit moet sowieso topprioriteit zijn. Verschrikkelijk wat er is gebeurd", zei Rutte.



Klaver noemde het "te belachelijk voor woorde" dat er "nog steeds mensen zijn die denken dat je iemand moet aanvallen" om van wie hij of zij houdt. "Dat is bizar, dat is gewoon niet normaal en dat past niet in Nederland. Ze moeten zich gedragen".