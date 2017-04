Luipaard zaait paniek op luchthaven Kathmandu

Door: redactie

3/04/17 - 11u39 Bron: Belga

Illustratiefoto. © kos.

De luchthaven van Kathmandu, de enige internationale luchthaven in Nepal, is vandaag even gesloten wegens een bijzondere dreiging: een luipaard. Het dier zorgde voor paniek onder de rugzaktoeristen en is nog altijd spoorloos.

Volgens de krant Kathmandu Post ontstond na het zien van de vermoedelijke luipaard chaos op het vliegveld. Vooral onder buitenlandse rugzaktoeristen was er paniek.



Een piloot van een private maatschappij had het dier opgemerkt op de startbaan. Om het dier op te sporen en te kooien werd de luchthaven Tribhuvan een kwartier lang gesloten. In die tijd zochten vijftig mensen, onder wie brandweerlui, veiligheidsfunctionarissen en zoölogen naar het dier. De luipaard had de nacht op de luchthaven doorgebracht in een boom.



In Nepal leven de meeste luipaarden in natuurgebieden in het noorden en zuiden van het land. De laatste tijd duiken ze vaker op in stedelijk gebied, omdat steeds meer mensen zich in het leefgebied van de roofdieren vestigen.