Europa nieuwe draaischijf voor kinderporno. Nederland bovenaan lijst waar materiaal te vinden is

KVDS

3/04/17 - 09u28 Bron: Belga

Europa wordt wereldwijd meer en meer een "hub" voor foto's en video's van kindermisbruik op het internet. Dat heeft de Britse openbare omroep BBC gemeld op basis van het jaarlijkse rapport van de Internet Watch Foundation (IWF). Nederland staat op kop.

Zestig procent van alle kinderpornomateriaal bevond zich in 2016 in Europa, met inbegrip van Turkije en Rusland. Dat is een stijging met negentien procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Daardoor is Noord-Amerika niet meer dé draaischijf voor kindermisbruik op het internet. Een betere rapportering en bestrijding door de politie in Noord-Amerika zou de oorzaak van de shift zijn, zo meldt de Britse openbare omroep.