Venezolaanse oppositie eist ontslag rechters hooggerechtshof

De Venezolaanse oppositie eist het ontslag van de zeven rechters van het hooggerechtshof, nadat het hof zijn eigen beslissing om het parlement buiten de wet te stellen en zichzelf de parlementaire bevoegdheden toe te eigenen, zaterdag opnieuw introk.

"Deze rechters kunnen niet ongestraft blijven", aldus vicevoorzitter van het parlement Freddy Guevara, die ook aankondigde dat er morgen een manifestatie zal plaatsvinden in de hoofdstad Caracas. Zaterdag noemde de oppositie tijdens een rally de intrekking van het arrest al een "puur cosmetische correctie om een nakende staatsgreep te verdoezelen". Duizenden demonstranten eisten het ontslag van president Nicolas Maduro.



Climax

Guevara stelde ook dat de annulering van de beslissing tot doel had om het volk tot bedaren te brengen. "Ze willen ons misleiden. Ze willen dat we denken dat alles weer goed gaat", zei hij. Parlementsvoorzitter Julio Borges verklaarde dan weer dat de oorspronkelijke beslissing van het hof "enkel maar de climax was van een staatsgreep die al maanden, zelf jaren aan de gang is".



Machtsstrijd

Het Venezolaanse parlement is verwikkeld in een machtsstrijd met president Maduro sinds eind 2015, toen de oppositie erin slaagde een tweederdemeerderheid te bemachtigen. De president regeert daardoor vooral via nooddecreten. De oppositie wil via een referendum Maduro van de macht verdrijven, maar het gerecht heeft die pogingen tot nu toe geblokkeerd.