"Cypriotische vredesgesprekken zo snel mogelijk hervat"

Door: redactie

3/04/17 - 02u25 Bron: Belga

VN-vertegenwoordiger Espen Barth Eide (midden) en de leiders van Turks en Grieks Cyprus, Mustafa Akinci (links) en Nikos Anastasiades rechts). © reuters.

De Grieks- en Turks-Cypriotische leiders Nikos Anastasiades en Mustafa Akinci hebben gisteren voor het eerst een ontmoeting gehad sinds de opschorting van de gesprekken over de hereniging van het land midden februari. De twee hadden een "open en constructieve uitwisseling over de uitdagingen waarmee ze de afgelopen maanden te maken hadden", aldus de leiders, die toevoegen dat de Verenigde Naties hoopt om de gesprekken zo snel mogelijk te hervatten.

"De twee leiders hebben hun gezamenlijk engagement herbevestigd om een oplossing te vinden die in het belang is van alle Cyprioten, waarbij ze rekening houden met de bezorgdheden van beide gemeenschappen. Ze wisselden ook ideeën uit over de toekomst", klinkt het. Beide heren besloten na enkele uren echter dat er "extra werk" nodig is vooraleer de gesprekken kunnen worden hervat.



Speciaal VN-adviseur Espen Barth Eide, die de twee leiders uitnodigde, zal in contact blijven met Anastasiades en Akini om "zo snel mogelijk de basis te leggen voor de herneming van de onderhandelingen".



Laatste onderhandelingsronde

De laatste onderhandelingsronde stopte midden februari abrupt, nadat het in januari ook al niet tot een akkoord kwam. Toen verklaarde Turkije dat het zich niet zal terugtrekken uit Cyprus vooraleer Griekenland hetzelfde doet. De Turkse Cyprioten willen dat Turkije zijn troepen behoudt op het eiland, terwijl de andere landen die betrokken zijn bij de herenigingsgesprekken dat verwerpen.



Cyprus raakte in 1974 opgedeeld in een Grieks en een Turks gedeelte na een Griekse staatsgreep en een Turkse militaire interventie. De Cypriotische overheid controleert sindsdien enkel het zuidelijke gedeelte; de regering van het Turkse noorden wordt niet erkend door de internationale gemeenschap.



In 2004 trad Grieks-Cyprus toe tot de Europese Unie, in mei 2015 werden de herenigingsgesprekken opgestart.