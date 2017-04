Postbode gooit pakket door raam. Maar het belandt op een plaats die de verbeelding tart

© Thinkstock/Twitter.

Wanneer niemand thuis blijkt te zijn, moet de postbode creatief te werk gaan om een pakket af te leveren. Soms geeft hij het af bij de buren en anders vindt men gegarandeerd een briefje in de brievenbus. Het bericht dat de Brit Sam Cooke aantrof, was echter van een andere orde.

© Twitter.

Vermits sportjournalist Cooke afgelopen donderdag niet aanwezig was in zijn woning in Manchester, had de postbode geprobeerd om het pakket op een veilige plaats achter te laten. Maar daar was het misgelopen.



De man had de doos via een openstaand raampje naar binnengeduwd. Maar daar bevond zich het toilet van de bewoners. En ja hoor, het pakket was recht in de wc gevallen. Murphy!



Sam Cooke vond twee briefjes op de deurmat. Op het eerste stond dat de doos via het raam was naar binnen gebracht. Het tweede bericht bevatte deze tekst:



"Het spijt me echt. Ik vrees dat jouw pakket misschien per ongeluk in het toilet beland is."



De sportjournalist postte foto's van het merkwaardige voorval op Twitter waarna de Britse Royal Mail contact met hem opnam. Maar excuses waren volgens Cooke niet aan de orde. "Mijn pakket is perfect in orde, ik en vele anderen hebben er eens hartelijk om kunnen lachen."



Toch zal de postbode in kwestie nog eens langskomen om zich persoonlijk te verontschuldigen. "Ik kijk er naar uit om hem te ontmoeten en zal hem verzekeren dat hij zich helemaal niet schuldig hoeft te voelen.'